POL-NK: Verekhrsunfallflucht

Neunkirchen Innenstadt (ots)

Der Unfallgeschädigte stellte seinen PKW am 24.01.2022 gegen 17:30 Uhr rückwärts in eine Parklücke auf dem frei zugänglichen Parkplatz an der Langestrichstraße ab. Im Zeitraum vom 24.02.2022, 17:30 Uhr bis zum 25.01.2022, ca. 06:20 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Rangieren einen Verkehrsunfall mit dem PKW des Geschädigten und entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit. Es liegen keine Täterhinweise vor. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand Sachschaden am rechten, vorderen Fahrzeugbereich im 4-stelligen Bereich.

