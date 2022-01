Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Sachbeschädigung am CDU Wahlkreisbüro Neunkirchen

Ottweiler (ots)

Am Sonntag Nachmittag, den 23.01.2021, wurde am CDU Wahlkreisbüro in Ottweiler, an dem Schaufenster, rechtsseitig des Haupteingangs, eine Verunreinigung an einem Plakat von Herrn Ministerpräsident Tobias Hans festgestellt. Tatzeitraum ist vermutlich die Nacht von vergangenem Samstag auf Sonntag. Hierbei handelte es sich um eine gelbliche/orangene Farbe, welche über das Plakat an der Schaufensterscheibe verteilt wurde. Die Farbe erstreckte sich über eine Fläche von etwa 2m x 1,3m. Zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme war die Farbe zum Teil noch flüssig. Hinweise auf den Täter gibt es derzeit nicht. Bei sachdienlichen hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell