Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall hier: Nachtrag zu bereits gesteuertem Pressebericht vom 20.12.2021 - 13:23 Uhr

Bliesstraße, Ecke Saarbrücker Straße, in 66564 Ottweiler (ots)

Bereits gesteuerte Pressemitteilung:

Am Mittwoch, 15.12.2021, gegen 07:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Biesstraße in 66564 Ottweiler. Ein Fußgänger wollte bei Grünlicht zeigender Fußgängerampel die Bliesstraße, Ecke Saarbrücker Straße überqueren, als er von einem Fahrzeug touchiert wurde und zu Fall kam. Der Fußgänger erlitt durch den Sturz leichte Schürfwunden, sowohl an der Hand, als auch an der Hüfte. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Nachtrag / Ergänzung:

Bislang geführte Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen schwarzen SUV gehandelt haben soll. Der Fahrer des SUV, sowie eine weitere Unfallzeugin ( weiblich, schwarze Haare ) begaben sich nach dem Unfall zu dem gestürzten Fußgänger und boten ihre Hilfe an. Dies wurde möglicherweise aufgrund eines Schockzustandes vom Verletzten jedoch abgelehnt.

Es wird darum gebeten, dass sich v. g. Personen mit der Polizeiinspetion in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell