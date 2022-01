Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Überfall eines Obdachlosen

Neunkirchen Innenstadt (ots)

In der Nacht vom 18. auf den 19.11.2021 wurde kurz nach Mitternacht am Oberen Markt in der Neunkircher Innenstadt nahe der dortigen Sparkassenfiliale ein Obdachloser Mann (51 Jahre) von zwei jüngeren Männern überfallen. Ihm wurden Lebensmittel geraubt, nachdem er mit den beiden vorgenannten Männern in einen verbalen Streit geraten war. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen Tatzeugen. Einen Busfahrer, der in seinem Bus im Sichtbereich der Tatörtlichkeit wartete. Die Polizei Neunkirchen sucht dringend den vorgenannten Busfahrer. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell