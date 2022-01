Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Pressemitteilung PI Neunkirchen 09.01.2022

Landkreis Neunkirchen (ots)

Unfallflucht in Merchweiler: Am Freitag gegen 10:00 Uhr wurde ein Pkw, der in der Straße Am Wolf in Merchweiler geparkt war, vermutlich durch einen weißen Transporter oder LKW am Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach der Kollision unerlaubt von der Unfallstelle.

Überschlagener Pkw in Dirmingen: Am Freitagmorgen überschlug sich in der Urexweilerstraße in Dirmingen ein Renault Captur. Die 71jährige Fahrerin kollidierte zunächst mit einem am Straßenrand geparkten Auto, verlor danach die Kontrolle über ihr Fahrzeug und landete schließlich auf dem Dach. Die leicht verletzte Frau konnte durch Ersthelfer aus dem Wagen geborgen werden.

Einbruch in Einfamilienhaus in Spiesen Elversberg: Am Freitag wurde am helllichten Tag in ein Einfamilienhaus in der Galgenbergstraße in Spiesen-Elversberg eingebrochen. Dazu wurde ein Fenster aufgehebelt. Der oder die Täter entwendeten neben zweier Sporttrikots auch diverse historische Orden.

Unfallflucht in Ottweiler-Steinbach: Am frühen Samstagnachmittag fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen Metallzaun eines Wohnanwesens in der Straße Auf dem Stümpfchen in Ottweiler-Steinbach. Der Metallzaun wurde dabei verbogen. Das Fahrzeug flüchtete danach unerlaubt in unbekannte Richtung.

