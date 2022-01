Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Raub in Spiesen-Elversberg

Spiesen-Elversberg (ots)

Am gestrigen Mittwochabend gegen 22:00 Uhr kam es zu einem Raub in der Lindenstraße in Spiesen-Elversberg. Dort traten zwei unbekannte Männer an zwei Verkäuferinnen des dortigen Imbisses heran, als diese das Geschäft bereits geschlossen hatten. Einer der Täter riss an einem mitgeführten Korb einer der Frauen, der andere Täter entriss der anderen Frau ihre Umhängetasche. Der erste Täter ließ dann von dem Korb ab, konnte jedoch eine Handtasche aus dem Korb entwenden. Die beiden Männer flüchteten dann über den Parkplatz des dortigen Discounters in das angrenzende Wohngebiet an der Friedhofstraße. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: ca. 180-185cm groß, schwarze Kapuzenpullover mit hochgezogener Kapuze, schwarze Hose, schwarze Gesichtsbedeckung.

Hinweise zur Tat oder den Tätern an die Polizeiinspektion Neunkirchen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell