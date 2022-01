Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Widerstand, tätlicher Angriff sowie Beleidigungen gegen Polizeibeamte in Spiesen-Elversberg

Spiesen-Elversberg (ots)

Am 01.01.2022 wurde der PI Neunkirchen mitgeteilt, dass ein 40-Jähriger vor dem Anwesen der Anruferin randalieren würde. Nachdem mit der Anruferin vor Ort Rücksprache gehalten wurde, erschien der Mann erneut in aggressiver Haltung an dem Anwesen. Hierbei wurde er von einem Polizeibeamten am Arm ergriffen, woraufhin der 40-Jährige einen gezielten Faustschlag in Richtung des Polizeibeamten ausführte. Im Rahmen der anschließenden Widerstandshandlung wurde der Mann leicht verletzt. Daraufhin wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Im Rahmen dessen beleidigte er die eingesetzten Beamten weiterhin erheblich.

Entsprechenden Strafanzeigen werden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell