Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Tätlicher Angriff sowie Beleidigungen gegen Polizeibeamte in Neunkirchen

Neunkirchen (ots)

Am 02.01.2022 teilte ein 25-Jähriger aus Ottweiler per Notruf suizidale Absichten mit. Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten konnte der Mann wohlauf angetroffen werden. Er wurde anschließend ins Fliedner-Krankenhaus Neunkirchen verbracht. Kurze Zeit darauf zeigte der Mann ein aggressives Verhalten gegenüber den Pflegern des Krankenhauses. Nachdem die eingesetzten Beamten erneut im Krankenhaus erschienen, beleidigte der 25-Jährige diese erheblich. Weiterhin holte er unverzüglich aus und schlug einem Polizeibeamten mit seiner Faust auf die Schutzweste. Der 25-Jährige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Weiterhin war der Mann erheblich alkoholisiert. Verletzt wurde niemand.

Entsprechende Strafverfahren werden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell