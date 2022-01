Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Carportbrand in Illingen-Hüttigweiler

Illingen (ots)

Am 01.01.2022 kam es gegen 00:20 Uhr zu einem Carportbrand in Hüttigweiler. Der Brand wurde vermutlich durch Feuerwerkskörper, welche auf unbekannte Art und Weise auf den Carport gelangt waren, ausgelöst. Es entstand Sachschaden an dem Carport sowie an einem Wohnmobil, welches sich unter dem Carport befand.

Bei Hinweisen zur Tat wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel. 06821/2030

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell