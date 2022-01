Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Containerbrand in Neunkirchen-Wiebelskirchen

Neunkirchen (ots)

Am 01.01.2022 kam es gegen 08:00 Uhr zu einem Containerbrand auf dem Festplatz in Neunkirchen-Wiebelskirchen. Der Container wurde offensichtlich vorsätzlich in Brand gesetzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel. 06821/2030

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell