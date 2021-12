Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach einem Verkehrsunfall in der Bliesstraße in Ottweiler.

Bliesstraße, Ecke Saarbrücker Straße 66564 Ottweiler (ots)

Am Mittwoch, 15.12.2021, gegen 07:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Biesstraße in 66564 Ottweiler.

Ein Fußgänger wollte bei Grünlicht zeigender Fußgängerampel die Bliesstraße, Ecke Saarbrücker Straße überqueren, als er von einem Fahrzeug touchiert wurde und zu Fall kam. Der Fußgänger erlitt durch den Sturz leichte Schürfwunden, sowohl an der Hand, als auch an der Hüfte.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

