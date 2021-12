Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in der Steinwaldstraße in Neunkirchen.

Steinwaldstraße Höhe Hausnummer 102, 66538 Neunkirchen (ots)

Bislang unbekannter Verkehrsunfallbeteiligter befährt am Dienstag, 14.12.2021, zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr, die Steinwaldstraße in Neunkirchen. In Höhe des Anwesens 102 kollidiert das v. g. unfallbeteiligte Fahrzeug mit einem am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW.

Durch den Unfall wird der Außenspiegel der Fahrerseite, des geparkten PKW beschädigt.

Das flüchtige Fahrzeug entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise richten sie bitte an die Polizeiinspektion in Neunkirchen, oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell