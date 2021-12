Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl eines Apple Mac Book aus dem Media Markt Neunkirchen.

Media Markt Neunkirchen, Kirkeler Straße 50, 66538 Neunkirchen (ots)

Am Freitag, 20.08.2021, gegen 16:44 Uhr, betreten 2 bislang unbekannte männliche Personen den Media Markt in Neunkirchen, Kirkeler Straße 50, in 66538 Neunkirchen.

Nachdem Täter 1 die elektronische Sicherung an einem Mac Book manipuliert hatte, entnahm Täter 2 kurze Zeit später das v. g. Gerät und verstaute es unter seiner Jacke. Täter 1 und Täter 2 verließen anschließend den Media Markt in unbekannte Richtung.

Der Diebstahl wurde erst im Nachgang am 28.08.2021 durch Mitarbeiter des Media Marktes bemerkt und gemeldet.

Sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tätern, richten sie bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen oder jede andere Polizeidienststelle.

