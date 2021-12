Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Pressemeldungen der PI Neunkirchen für den Zeitraum vom 17.12.2021 - 19.12.2021

Neunkirchen (ots)

Verkehrsunfall auf der A8 in Neunkirchen

Am Freitag, dem 17.12.2021 ereignete sich gegen 12:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 8 in Fahrtrichtung Saarlouis. Kurz vor der Anschlussstelle Limbach befuhr vermutlich ein LKW die Autobahn und verlor anschließend ein Warnschild inkl. der Halterung (ca. 10 kg, ca. 60 x 60 cm) von seinem Anhänger. In kurzem zeitlichen Abstand passierte die zweite Unfallbeteiligte mit ihrem grauen Kleinwagen die Örtlichkeit und überfuhr das auf der Fahrbahn liegende Metallteil, so dass sich dieses mit dem Unterboden ihres PKW verkantete. Der LKW-Fahrer konnte bislang noch nicht ermittelt werden.

Bei Hinweisen zum Verkehrsunfall wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel. 06821/2030.

Wohnungseinbruch in Merchweiler

Am Freitag, 17.12.2021 zwischen 18 Uhr und 22:25 Uhr kommt es in der Hauptstraße in Merchweiler zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter öffnen vermutlich mittels Schlagschlüssel die geschlossene Hauseingangstür und begeben sich über das Treppenhaus zur Wohnung des Hauseigentümers. Dort brechen sie die Wohnungstür gewaltsam auf und entwenden schließlich eine größere Summe Bargeld aus einer Geldkassette. Im Anschluss flüchten die Täter in unbekannte Richtung.

Bei Hinweisen zur Tat wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel. 06821/2030

Brand eines PKW in Neunkirchen

Am Samstag, dem 18.12.2021 ging gegen 12:05 Uhr eine Mitteilung über einen brennenden PKW in der Bliesstraße in Neunkirchen ein. Das Feuer breitete sich vom Motorblock aus und zerstörte den gesamten Frontbereich des Jeeps bis hin zur A-Säule. Glücklicherweise konnte der Brand durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Nach ersten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der Brand durch einen technischen Defekt im Bereich des Motorraums entstand. Verletzt wurde niemand.

Schwerer Raub in Illingen

Am Samstag, 18.12.2021 betraten gegen 16 Uhr zwei 16 und 17 Jahre alte männliche Täter eine Wohnung in einem Mehrparteienanwesen in der Hauptstraße in Illingen. In der Wohnung hielten sich zu diesem Zeitpunkt zwei 18- und 19-jährige Männer und eine 14-jährige weibliche Jugendliche auf. Im Anschluss traktierten die beiden Täter unvermittelt die in der Wohnung befindlichen Männer mit Schlägen und mitgebrachten Werkzeugen. Ferner zerschlugen sie diverse Einrichtungsgegenstände in der Wohnung. Beide Täter hielten später abwechselnd allen drei Geschädigten eine Schusswaffe vor und entwendeten schließlich zwei Mobiltelefone und einen Schlüssel. Kurzzeitig wurden die beiden männlichen Geschädigten auch in einem Raum in der Wohnung eingesperrt. Danach flüchteten die beiden Täter von der Tatörtlichkeit.

Die beiden männlichen Geschädigten erlitten mehrere Hämatome und Schürfwunden und wurden in ein Krankenhaus verbracht.

Im Rahmen der weiteren Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Täter schließlich vorläufig festgenommen und nach Abschluss der strafprozessualen Sofortmaßnahmen später wieder in die Obhut ihrer Eltern überstellt werden. Das verwendete Tatmittel (eine Schreckschusswaffe) sowie das Raubgut konnte ebenfalls sichergestellt werden.

