Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Öffentlichkeitsfahndung nach einem Einbruch in das Pfarrhaus des Pfarramtes Herzu Jesu in Landsweiler/Reden am 13.06.2021

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hauptstraße 154, 66578 Schiffweiler OT Landsweiler-Reden (ots)

In den frühen Morgenstunden des 13.06.2021 brachen 2 bislang unbekannte männliche Täter in das Pfarrhaus des Pfarramtes Herzu Jesu in Landsweiler/Reden ein.

Die Täter wurden bei Tatausführung von einer Überwachungskamera erfasst und gefilmt.

Hinweisen zur Identität der unbekannten Täter, richten sie Bitte an die Polizeiinspektion in Neunkirchen, oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell