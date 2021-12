Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufrauf zur Erlangung von Täterhinweisen, nach Schmuckdiebstahl aus Wohnhaus am Mittwoch 17.11.2021, gegen 11:45 Uhr

Rosenstraße 66539 Neunkirchen (ots)

Am Mittwoch 17.11.2021, gegen 11:45 Uhr, klingelte eine unbekannte Person am Tatanwesen in der Rosenstraße in 66539 Neunkirchen.

Die männliche Person, gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke zu erkennen und äußerte, dass er die Wasserleitungen im Anwesen überprüfen müssen.

Nachdem ihm Einlass gewährt wurde, begaben sich die männliche Person und die Geschädigte zum Hauptwasseranschluss in den Keller.

In dieser Zeit betrat ein 2. unbekannter Täter das Anwesen durch die offene Hauseingangstür und entwendete diverse Schmuckgegenstände aus dem Wohnanwesen. ( Die Höhe des Diebesgutes ist bislang unbekannt )

Der Ehemann der Geschädigten, welcher zwischenzeitlich nach Hause kam, sah den Täter 2 noch an sich vorbei gehen und begab sich anschließend in den Keller zu seiner Ehefrau. Der Täter 1 verlässt im Anschluss ebenfalls das Anwesen, wobei die Fluchtrichtung beider Täter bislang unbekannt ist. Erst im Nachgang wird der Schmuckdiebstahl festgestellt.

Beide Täter werden zwischen 25 - 35 Jahre geschätzt und trugen graue Arbeitskleidung und eine Basecp.

Sachdienliche Hinweise richten sie bitte an die Polizei in Neunkirchen oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell