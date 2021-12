Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Saarbrücker Straße / Eckstraße 66557 Illingen ( OT Uchtelfangen ) (ots)

Der Geschädigte befährt mit seinem Fahrzeug die Saarbrücker Straße in Illingen ( OT Uchtelfangen ) in Fahrtrichtung Eppelborn. Der Unfallverursacher befindet sich mit seinem Fahrzeug unmittelbar hinter dem Geschädigten.

In Höhe der Einmündung zur Eckstraße, verlangsamte der Geschädigte seine Geschwindigkeit, um nach links in die Eckstraße einzubiegen. Aufgrund bislang ungeklärter Ursache kollidiert der Unfallverursacher mit dem geschädigten Fahrzeug und entfernt sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in Richtung Eppelborn.

Sachdienliche Hinweise richten sie bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen oder jede andere Polizeidienststelle.

