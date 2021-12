POL-NK: Pressemeldung PI Neunkirchen 10. - 12.12.2021

Polizeiinspektion Neunkirchen

Pressemeldung PI Neunkirchen 10. - 12.12.2021

PI Neunkirchen (ots)

Betrunkener Autofahrer überfährt rote Ampel

Beamte der Polizeiinspektion Neunkirchen befuhren in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00:20 Uhr die B 41 in Ottweiler, als ihr Augenmerk auf einen PKW fiel, welcher vor ihnen eine rote Ampel überfuhr. Im Anschluss wurde das Fahrzeug weiter in Schlangenlinien geführt. Als der 24-jährige Fahrer daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde, konnte festgestellt werden, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

versuchter Einbruch mit Hinweisen auf eine weitere Tat

Am frühen Samstag Morgen wurde der hiesigen Dienststelle ein Einbruch in Räumlichkeiten einer Selbsthilfeeinrichtung in Neunkirchen mitgeteilt. Die eintreffenden Beamten konnten vor Ort eine aufgehebelte Tür, jedoch keine Täter mehr feststellen. Nach ersten Informationen wurde aus dem Gebäude nichts entwendet. Allerdings konnten Werkzeuge aufgefunden werden, welche durch den/die Täter zurückgelassen wurden und einem Einbruch in das Feuerwehrgerätehaus in St. Wendel-Winterbach in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zugeordnet werden konnten. Bei dieser Tat war neben den Werkzeugen ein komplettes Feuerwehrfahrzeug entwendet worden, welches bereits am Freitag Morgen in Neunkirchen aufgefunden wurde.

Eine später festgestellte Zeugin belastete ihren 25-jährigen Lebensgefährten aus dem Raum Neunkirchen, welcher für den Einbruch in das Feuerwehrgerätehaus verantwortlich sein soll. Dieser soll zudem weiteres Diebesgut aus dem Einbruch in einer Wohnung gelagert haben. Durch einen Richter wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung erlassen, im Rahmen der Vollstreckung konnte das besagte Diebesgut aufgefunden werden. Entsprechende Strafanzeigen wurden eingeleitet.

