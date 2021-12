Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Pkw Brand Parkstraße

Neunkirchen (ots)

Am 07.12.21 kurz vor 22:00 Uhr ging hier eine Mitteilung über einen brennenden Reifen an einem Pkw in der Parkstraße / Ecke Jägerstraße in Neunkirchen ein. Der Brand an dem VW Golf konnte durch aufmerksame Nachbarn mittels Feuerlöscher schnell gelöscht werden, sodass ein größerer Schaden verhindert werden konnte. Ersten Ermittlungen zufolge ist von einer vorsätzlichen Brandlegung auszugehen. Bereits am frühen Sonntagmorgen war es zu einem Brand an einem Pkw in der Hebbelstraße in Neunkirchen gekommen (wie bereits berichtet). Ob hier ein Tatzusammenhang besteht, ist derzeit noch unklar. Hinweise zu beiden Bränden an die Polizei Neunkirchen, Tel.: 06821-2030.

