POL-NK: Vermisste Celina Longen

66538 Neunkirchen (ots)

Seit dem 19.11.2021 aus einer Mädchenwohngruppe in München-Gauting abgängig ist die 15-jährige Celina LONGEN. Celina war öfters abgängig, hatte zuvor ihren Lebensmittelpunkt in Neunkirchen und Umgebung. Von daher ist es durchaus möglich, dass sie sich wieder in diesem Bereich aufhält.

Celina ist ca. 166 cm groß, schlank, 55 kg, scheinbares Alter 18 Jahr. Sie hat dunkle, glatte, lange Haare, Mittelscheitel, geliftete Augenbrauen. Sie trug zuletzt eine weiße Winterjacke mit schwarzen Aufsätzen.

Bei sachdienlichen Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen.

