Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkratzte Fahrzeuge in der Waldwiesenstraße

Innenstadt Neunkirchen (ots)

In der Nacht von Dienstag, den 30.11.2021 auf Mittwoch, den 01.12.21, kam es in der Waldwiesenstraße in der Innenstadt von Neunkirchen zu Sachbeschädigungen an derzeit sechs bekannten Fahrzeugen. Der unbekannte Täter zerkratze dabei die zum Gehweg gelegene Autoseite. Hinweise zum Täter liegen nicht vor. Wenn auch Sie Geschädigter in der Sache sein sollten oder sachdienliche Hinweise geben können,dann wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell