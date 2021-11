Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Corona-Kontrolle im Landkreis Neunkirchen

Neunkirchen (ots)

Im Rahmen des landesweiten Kontrolltages zur Bekämpfung der Coronapandemie am Freitag den 26.11.2021 waren im Landkreis Neunkirchen polizeiliche Einsatzkräfte gemeinsam mit den Ordnungsämtern unterwegs um Betreiber und Inhaber von Gaststätten hinsichtlich der Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen im Bereich der Stadt Neunkirchen und der Gemeinde Eppelborn zu überprüfen.

Im Rahmen der Kontrollen stellten die Einsatzkräfte 5 Verstöße gegen die geltenden Corona-Bestimmungen fest. In Neunkirchen musste ein Gast das Lokal verlassen, weil er keinen Impf- oder Genesenennachweis vorzeigen konnte.

Am Sonntag, den 28.11.2021, waren anlässlich des Verkaufsoffenen Sonntages in Neunkirchen ebenfalls Kontaktpolizisten zur Corona-Kontrolle im Saarparkcenter und der näheren Umgebung unterwegs. Das Besucheraufkommen im Innenstadtbereich war an diesem Tag sehr gering. Verstöße konnten keine festgestellt werden.

Die gesamten Kontrollmaßnahmen verliefen friedlich. Die Bürgerinnen und Bürgern zeigten generell Verständnis für die Maßnahmen und werteten sie positiv. Weitere gleichartige Kontrollen wird es auch in Zukunft im Landkreis geben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell