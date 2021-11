Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfallflucht mit schwer verletztem Fußgänger an einer Fußgängerampel

Neunkirchen/Hüttigweiler (ots)

Am Samstag, den 20.11.2021, ca. 21:20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall an einer Fußgängerampel in Hüttigweiler, bei dem ein 60-jähriger Mann aus Hüttigweiler schwer verletzt wurde. Der unbekannte Unfallverursacher befuhr hierbei mit seinem kleinen Pkw mit Neunkircher-Kreiskennung (möglicherweise rote Farbe) die Provinzialstraße von Illingen kommend in Richtung Welschbach. Als der Fußgänger schließlich die Fahrbahn an der Fußgängerampel überquerte, wurde er von dem nahenden Pkw-Fahrer erfasst. Der Fahrer blieb kurz stehen, setzte seine Fahrt dann allerdings fort, ohne dem verletzten Mann zu helfen, seine Personalien anzugeben oder den Rettungsdienst zu verständigen. Der Fußgänger erlitt nach bisherigen Erkenntnissen eine Beinfraktur und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Die Polizei Neunkirchen bittet Zeugen, Hinweise zum Fahrer oder zum Fahrzeug unter 06821/2030 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell