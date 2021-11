Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Suche nach Unfallflüchtigem Fahrzeugführer

Wiebelskirchen (ots)

Am Dienstag, den 16.11.2021 gegen 19:40 Uhr kam es in der Kuchenbergstraße in Wiebelskirchen zu einer Verkehrsunfallflucht. Als der Unfallgeschädigte gerade in seinen Pkw, welcher am rechten Fahrbahnrand, in FR Ortsmitte Wiebelskirchen, in der Kuchenbergstraße abgeparkt war, einsteigen wollte, kollidiert der bislang unbekannte Unfallverursacher mit seiner vorderen/rechten Fahrzeugseite, mit der noch nicht komplett geschlossenen Fahrertür des Unfallgeschädigten. Anschließend entfernt er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Es entstand Sachschaden an der Fahrertür des Unfallgeschädigten.

Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

