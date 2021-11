Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf zu einem Beißvorfall ( Hund )

Netto-Markt Neunkirchen, Kuchenbergstraße (ots)

Am 09.07.2021, gegen 19:50 Uhr, wurde eine 76jährige Frau auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Kuchenbergstraße in Neunkirchen von einem Rottweiler in die rechte Hand gebissen. Hierdurch wurde die Geschädigte schwer an der Hand verletzt. Der Hundehalter entfernte sich im Anschluss unerkannt von der Örtlichkeit. Der dunkelhaarige Mann sei ca. 180 cm groß und schmal gewesen.

Zeugen die Hinweise auf den Hund oder auch den Hundehalter geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Neunkirchen zu wenden.

