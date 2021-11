Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Hüttigweiler, Tholeyer Straße ( Waldparkplatz, parallel zum Ahornweg )

Tholeyer Straße, 66557 Illingen OT Hüttigweiler (ots)

Die Geschädigte parkte ihren Pkw am Mittwoch 10.11.2021, in den Nachmittagsstunden,auf dem Waldparkplatz in der Tholeyerstraße in Hüttigweiler, am linken Rand in Längsaufstellung, hinter dem flüchtigen Pkw der Marke: VW; Golf oder Polo, Farbe: silber oder weiß. Der Unfallverursacher parkt mit seinem Pkw gegen ca. 17:25 Uhr rückwärts aus der Parklücke aus und kollidierte hierbei mit dem Pkw der Geschädigten. Im Anschluss verlässt der Unfallverursacher die Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Zum Unfallzeitpunkt haben sich laut Zeugenangaben mehrere Personen im näheren Umfeld befunden, welche den Verkehrsunfall ebenfalls beobachtet hätten. Personalien von Zeugen sind bislang unbekannt.

Bei sachdienlichen Hinweisen zu v. g. Verkehrsunfall wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

