Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Randalierer in Spiesen

Spiesen-Elversberg / OT Spiesen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen meldete ein aufmerksamer Zeuge gegen 06:30 Uhr eine Gruppe randalierender Personen, welche durch die Straßen in Spiesen ziehen würden. Die Personen wären dabei mehrere in verschiedenen Straßen geparkte Fahrzeuge durch Tritte und Schläge zu beschädigen. Weiterhin gab der Zeuge an, dass einer der Männer einen Teleskopschlagstock dabei habe und mit diesem ebenfalls auf die geparkte Autos einschlage. Die Personen konnten noch bei Tatausführung durch die von der Polizeiinspektion Neunkirchen anrückenden Streifenwagen gestellt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Männer im Alter von 18-20 Jahren erwarten nun diverse Strafverfahren. Weitere Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

