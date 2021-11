Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Brand eines PKW

Illingen (ots)

Am Freitag, den 12.11.2021, wurde der Polizei ein brennender PKW in Illingen mitgeteilt. Durch die eingesetzten Kräfte konnte nach Zeugenbefragung und objektiver Tatortaufnahme ermittelt werden, dass der PKW nach dem Abstellen vor Ort aus dem Bereich des Motorraumes gequalmt habe und anschließend in Brand geriet. Bislang wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Durch das Brandgeschehen wurde ein weiterer neben dem Brandobjekt geparkter PKW beschädigt.

