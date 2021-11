Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Brandstiftung an Gartenhaus

Merchweiler/Wemmetsweiler (ots)

Am Morgen des 14.11.2021 wurde der Polizei ein brennendes Gartenhaus in Wemmetsweiler mitgeteilt. Durch die Freiwillige Feuerwehr konnte der Brand des kleinen Holzgartenhauses schnell gelöscht werden. Auf Grund von Ermittlungen wird derzeit von Brandstiftung ausgegangen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel.: 06821-2030.

