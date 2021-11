Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: versuchter räuberischer Diebstahl mit mehreren Verletzten

Neunkirchen/Wiebelskirchen (ots)

Am Abend des 12.11.2021 kann durch Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes ein männlicher Täter dabei beobachtet werden, wie er mehrere Bekleidungsartikel in seiner Umhängetasche verstaut und anschließend versucht diese zu entwenden. Nach Ansprache greift der Beschuldigte die Zeugin unvermittelt körperlich an, wodurch diese verletzt wird. Durch mehrere hinzukommende Zeugen kann der Beschuldigte überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei unter Gegenwehr festgehalten werden. Im Zuge des Festhaltens wurde ein weiterer Zeuge verletzt. Der alkoholisierte sowie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende Täter wird im Anschluss zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wird. Einleitung entsprechender Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell