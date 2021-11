Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Kellerbrand eines Mehrparteienanwesens

Illingen (ots)

Am Morgen des 13.11.2021 ereignete sich ein Brandgeschehen im Keller eines Mehrparteienhauses in Illingen. Ursächlich war nach derzeitigen Erkenntnissen die im Keller untergebrachte Koksheizung. Durch die starke Rauchentwicklung konnten die Bewohner zunächst nicht mehr in ihre Wohnungen zurückkehren, weshalb diese in Notunterkünften oder bei Verwandten untergebracht wurden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell