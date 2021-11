Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Körperverletzungsdelikt, Sachbeschädigung sowie Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte

Neunkirchen (ots)

Am Morgen des 12.11.2021 ereignete sich in einem Neunkircher Bordell ein Körperverletzungsdelikt z.N. eines Mitarbeiters. Durch die vier männlichen Täter wurde vor Eintreffen der Polizei die Flucht ergriffen. Während der polizeilichen SV-Aufnahme kehren die Täter zurück und greifen die anwesenden Personen sowie das Gebäude mittels Backsteinen an. Durch polizeiliche Unterstützungskräfte konnte einer der Beschuldigten auf der Flucht festgestellt und ergriffen werden. Im Zuge seiner Festnahme leistete die Person aktiven Widerstand, wodurch ein Polizeibeamter verletzt wurde. Der alkoholisierte Beschuldigte musste die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell