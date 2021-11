Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Vielzahl an festgestellten Verkehrsstraftaten

Neunkirchen/Spiesen-Elversberg/Wiebelskirchen (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, den 12.11.2021 und Sonntag, den 14.11.2021, wurden durch Kräfte der PI Neunkirchen mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt, bei denen eine Vielzahl von Straftaten im Verkehrsbereich festgestellt werden konnten. U.a. konnten sechs Fahrzeugführer angetroffen werden, welche im Bereich einer alkoholbedingten absoluten Fahruntüchtigkeit lagen. In fünf Fällen wurde der jeweilige Führerschein sichergestellt. In einem Fall lag erst gar keine gültige Fahrerlaubnis vor. In einem weiteren Fall verursachte ein alkoholisierter Fahrzeugführer einen Verkehrsunfall, von dessen Örtlichkeit er sich unerlaubt entfernte. Entsprechend der festgestellten Straftaten müssen die jeweiligen Fahrzeugführer mit Strafverfahren rechnen.

