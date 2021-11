Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Andauernde Suche nach unbekleideter Person am Friedhof Furpach

Neunkirchen-Furpach (ots)

In den frühen Morgenstunden wird der Polizei Neunkirchen von einer Passantin eine unbekleidete Person am Friedhof Furpach gemeldet. Ein älterer Mann habe im Gebüsch neben der Fahrbahn der Limbacher Straße, ca. 200m vom Parkplatz des Furpacher Weihers entfernt, gekniet. Es habe sich um einen Mann, ca. 60 bis 70 Jahre alt, mit grauen Haaren gehandelt. Beim Erblicken der Passantin sei der Mann ins angrenzende Waldgebiet in Richtung Friedhof geflüchtet. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Person in einer hilflosen Lage befindet. Unverzüglich eingeleitete Suchmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden der Person. Hinweise zur Person bitte an die Polizei Neunkirchen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell