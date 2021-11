Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfallflucht am Kreisel vor Wasgau-Markt

Merchweiler (ots)

Am 03.11.2021 gegen 15:09 Uhr ereignete sich am Kreisel in Höhe des Wasgau Marktes in Merchweiler ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Die Unfallgeschädigte befuhr mit ihrem PKW den Kreisel als in Höhe der Einfahrt "Im Solch" ein grauer Kleinwagen aus Richtung Bildstock kommend, in den Kreisel einfuhr. Der Fahrer habe sie offensichtlich übersehen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Das einfahrende graue Fahrzeug sei jedoch in Richtung Illingen weitergefahren, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

