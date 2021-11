Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Suche nach Unfallzeugen nach Verkehrsunfall auf der Autobahn mit Fahrerflucht

BAB 8 AS NK-Oberstadt, FR Lux (ots)

Am 03.11.2021 kam es gegen 14:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 8 mit anschließender Fahrerflucht. Ein weißer Kleinwagen befuhr die BAB 8 von Zweibrücken nach Luxemburg auf dem rechten Fahrstreifen in Höhe der AS Neunkirchen-Oberstadt. Vor dem Kleinwagen fuhr ein LKW der aufgrund der Steigung langsamer wurde. Daraufhin scherte der Kleinwagen nach links aus. Jedoch behielt der Kleinwagen seine Geschwindigkeit bei und beachtete den nachfolgenden Verkehr nicht. Infolgedessen musste der nachfolgende PKW bremsen und ein weiterer fuhr dann dem bremsenden PKW auf. Der unfallverursachende Kleinwagen fuhr einfach weiter. Durch die Kollision zwischen den nachfolgenden PKW wurde eine Person leicht verletzt. Die beiden unfallbeteiligten PKW wurden abgeschleppt. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell