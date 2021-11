Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Illegales Autorennen auf der B 41

B 41 von Sinnerthal Richtung BAB 8 (ots)

Am Montag, den 01.11.2021, kam es zwischen 11:50 und 12:10 Uhr auf der B 41 in Höhe Sinnerthal in Richtung BAB 8 zu einem illegalen Autorennen. Die bisher unerkannten Fahrer führten dabei ihre beiden PKW (ein grüner und ein grauer BMW) mit überhöhter Geschwindigkeit. Ferner zwangen sie eine Autofahrerin zu einer Gefahrenbremsung, da beide PKW kurz vor ihr zum U-Turn abbremsten und auf der B 41, kurz nach Passieren der Anschlussstelle Bildstock, direkt nebeneinander anhielten. Danach fuhren beide BMW gleichzeitig unter Vollgas in Richtung BAB 8 los. In Höhe der Haltebucht (FR Sinnerthal) hätten beide Fahrzeuge auf der Fahrbahn (rechte Spur) jeweils einen Fahrerwechsel durchgeführt, bevor sich dann ihre Wege trennten. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

