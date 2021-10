Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Pressemitteilung der Polizei Neunkirchen, Wochenende von Freitag, 29.10.2021 bis Sonntag, 31.10.2021

Landkreis Neunkirchen (ots)

Diebstahl an Parkhausschranken in Neunkirchen-City:

Am Donnerstagabend, 28.10.2021, rissen bislang unbekannte Täter von einer Parkhausschranke des Saarpark-Centers Neunkirchen mehrere LED-Leuchtstreifen ab, die erst kürzlich dort neu angebracht wurden. Dabei ist ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden. Die Diebe entledigten sich der Leuchtstreifen auf einem nahe gelegenen Parkplatz. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neunkirchen (Tel. 06821/2030) zu melden.

Diebstahl von 189 Hörbuch-Spielfiguren aus Bücherei in Neunkirchen-City:

Am Freitagmittag, 29.10.2021, entwendeten unbekannte Diebe aus einer Bücherei in Neunkirchen 189 sog. Hörbuchfiguren. Die gestohlenen Spielfiguren mit Hörbuchfunktion haben einen Gesamtwert von über 2800 Euro. Zu einer ähnlichen Tat ist es auch im Stadtbereich Homburg gekommen. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist noch unklar.

Streit zwischen Jugendlichen eskaliert in Schiffweiler:

Am Freitagnachmittag, 29.10.2021, trafen in der Pestalozzistraße in Schiffweiler zwei Jugendliche aufeinander und gerieten in Streit. In dessen Verlauf zog der siebzehnjährige Jugendliche ein Pfefferspray und sprühte damit seinem sechzehnjährigen Kontrahenten ins Gesicht. Dieser erlitt entsprechende Reizungen und musste durch den Rettungsdienst versorgt werden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten das Pfefferspray sicherstellen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Unfallflucht in Merchweiler:

Am späten Samstagnachmittag, 30.10.2021, wurde der Polizei eine Unfallflucht in der Hauptstraße in Merchweiler gemeldet. Hierbei hat ein unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug beim Vorbeifahren einen geparkten PKW am linken Außenspiegel beschädigt und anschließend die Flucht angetreten. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neunkirchen (Tel. 06821/2030) zu melden.

Brand eines PKWs auf der L141 Ottweiler-Mainzweiler:

Sonntagnacht, 31.10.2021, wurden Polizei und Feuerwehr ein brennender PKW auf der L141 zwischen Ottweiler und Mainzweiler gemeldet. Das Fahrzeug stand dort bereits seit längerer Zeit am Straßenrand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Erste Ermittlungen ergaben Hinweise auf Brandstiftung, sodass ein entsprechendes Verfahren eingeleitet wurde. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neunkirchen (Tel. 06821/2030) zu melden.

