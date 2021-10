Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Dieseldiebstahl an geparktem LKW

Neunkirchen (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 22.10.21, am Nachmittag, und den Morgenstunden des 25.10.21, kam es im Gewerbegebiet am Sinnertahler Weg in Neunkirchen zum Dieseldiebstahl an einem geparkten Lkw auf dem Parkstreifen. Durch Bohren von Löchern in den Tank ist dieser vollständig ausgelaufen. Bei dem Abzapfvorgang geriet eine kleine Menge Diesel auf die Fahrbahn. Der Lkw musste in der Folge abgeschleppt werden. Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

