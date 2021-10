Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfallflucht Neunkircher Straße Spiesen-Elversberg

Neunkirchen (ots)

Zwischen dem 21.10.21, 23:30 Uhr und dem 22.10.21, 10:30 Uhr kam es in der Neunkircher Straße in Spiesen-Elversberg zu einer Unfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel an einem grauen Chevrolet. Es liegen Hinweise vor, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Toyota Baujahr 2015 handelt, dessen rechter Außenspiegel beschädigt sein müsste. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen.

