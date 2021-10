Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Diebstahl eines Rollers in Neunkirchen

Raubüberfall auf Tankstelle in Schiffweiler

Landkreis Neunkirchen (ots)

Diebstahl eines Rollers in Neunkirchen:

In der Nacht von Freitag 15.10.2021 auf Samstag 16.10.2021 kam es in Neunkirchen in der Wellesweiler Straße zu einem Diebstahl eines Mofarollers. Der Eigentümer des Rollers parkte diesen wie gewöhnlich auf dem Bürgersteig vor seinem Wohnanwesen. Es handelt sich um einen rotfarbenen Roller mit diversen Aufklebern und einer Anhängerkupplung. Des weiteren wäre eine Beschädigung an der Halterung des rechten Außenspiegels und am Schutzblech vorhanden. Die Marke des Rollers konnte durch den Eigentümer nicht angegeben werden. Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

Raubüberfall auf Agip Tankstelle in Schiffweiler:

Am Abend des 16.10.2021 gegen 20:50 Uhr kam es in Schiffweiler in der Kreisstraße zu einem Raubüberfall auf die dortige Agip Tankstelle. Drei bislang unbekannte, maskierte Täter betraten zum Tatzeitpunkt die Tankstelle und bedrohten sogleich den Mitarbeiter der Tankstelle mit einer Schusswaffe und einem Messer. Weiterhin befanden sich zum Tatzeitpunkt drei Kunden in der Tankstelle, welche ebenfalls von den Tätern bedroht wurden. Durch den Mitarbeiter der Tankstelle wurden die Tageseinnahmen an einen der Täter übergeben, zeitgleich wurden durch einen weiteren Täter mehrere Stangen Zigaretten aus der Auslage entnommen. Im Anschluss verlassen die drei Täter das Tankstellengelände und flüchten in Richtung Ortsmitte Landsweiler-Reden. Die Ermittlungen wurden von der Polizeiinspektion Neunkirchen aufgenommen. Zeugen die möglicherweise Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

