Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Suche nach Zeugen nach Rangelei im Burgpark in Illingen

Illingen (ots)

Am Donnerstag, den 07.10.2021 gegen 15:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz im Burgpark in Illingen zu einer Auseinandersetzung zwischen 3 Jugendlichen, die handgreiflich miteinander wurden. Der genau Tathergang konnte bisher nicht eindeutig ermittelt werden. Vor Ort habe eine Frau mit Husky, ca. 60 Jahre alt und schwarze Haare, den Vorfall beobachtet und auch verbal eingegriffen. Näheres ist über die Zeugin jedoch nicht bekannt. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

