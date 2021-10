Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person

Wiebelskirchen (ots)

Am Dienstag, den 05.10.2021, gegen 14:35 Uhr ereignete sich auf der L 286 zwischen Wiebelskirchen und Schiffweiler eine Verkehrsunfallflucht bei der eine Person verletzt wurde. Im Einmündungsbereich der B 41 auf die L 286 in Höhe der AS Schiffweiler missachtet der Unfallverursacher die Vorfahrt der vorbeifahrenden Unfallgeschädigten und es kommt zur Kollision. Im Anschluss flüchtet der Unfallverursacher umgehend von der Unfallörtlichkeit. Dabei handelt es sich vermutlich um einen männlichen Fahrer, der mit einem hellen Pkw mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs war. Nähere Informationen zum Fahrer und dem Fahrzeug liegen derzeit nicht vor. Die Unfallgeschädigte, die einen Roller fuhr, wurde leicht verletzt. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

