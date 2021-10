Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Pressemitteilung Polizeiinspektion Neunkirchen

Landkreis Neunkirchen (ots)

Verkehrsunfall mit Flucht in Eppelborn: Am Samstagmorgen ereignete sich etwa gegen 05:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Dirminger Straße in Eppelborn, bei dem ein Mercedes CLA in einen gemauerten Treppenaufgang eines leerstehenden Wohnhauses krachte. Der Fahrer flüchtete zu Fuß von der Unfallörtlichkeit, meldete sich jedoch im Laufe des Tages bei der Polizei. Der 20-jährige Fahrer aus Lebach wurde durch den Aufprall nicht unerheblich verletzt.

Motorradunfall zwischen Remmesweiler und Mainzweiler: Am Samstag gegen 17:00 Uhr kam ein 40-jähriger Mann aus Riegelsberg mit seiner KTM Supermoto-Maschine auf der L292 zwischen Remmesweiler und Mainzweiler in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für das Motorrad. Der Fahrer wurde schwer- jedoch nicht lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus eingeliefert, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Kreisel Sinnerthal: In der Samstagnacht gegen 22:20 Uhr übersah auf der B41 ein alkoholisierter 55-jähriger Fahrzeugführer aus Saarbrücken den Kreisel kurz vor Sinnerthal und fuhr ungebremst auf das innere Plateau des Kreisels. Sowohl an der gärtnerisch gestalteten Kreiselanlage, als auch an dem verunfallten Fiat Punto entstanden erhebliche Schäden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein eingezogen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell