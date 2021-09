Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugen gesucht nach versuchter Freiheitsberaubung zum Nachteil eines 10-jährigen Mädchens

666538 Neunkirchen,Haspelstraße (ots)

Am 29.09.2021, in der Zeit von 13:00 bis ca. 13:15 Uhr, wurde in Neunkirchen, in der Haspelstraße, unweit der dortigen Schule ein 10-jähriges Mädchen von zwei unbekannten Männern angesprochen. Diese versuchten das Mädchen gewaltsam in ein Auto zu ziehen. Durch das Hinzukommen eines bisher unbekannten Zeugen, ließen die beiden Männer von dem Mädchen ab und entfernten sich von der Örtlichkeit. Wer kann Angaben zu dem Sachverhalt machen?

