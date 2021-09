Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Diebstahl eines Katalysators

Neunkirchen Hangard (ots)

Zwischen Donnerstag, den 23.09.2021 15:15 Uhr und Freitag, 24.09.2021, 05:20 Uhr kam es in der Straße Im Schachen in Hangard zu einem Diebstahl eines Katalysators an einem vor dem Wohnanwesen abgestellten Fahrzeug. Nähre Informationen zu dem Täter liegen derzeit nicht vor. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

