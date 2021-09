Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Vandalismus in der Hermannstraße

Neunkirchen Innenstadt (ots)

In der Nacht von Samstag, den 25.09.2021, auf Sonntag, den 26.09.2021 kam es gegen 05:00 Uhr zu Vandalismus in der Hermannstraße bei dem durch eine bisher unbekannte männliche Person an mehreren, dort am Straßenrand abgestellten Fahrzeugen die Außenspiegel verbogen bzw abgebrochen wurden. Bei sachdienlichen Hinweisen oder falls es weitere Geschädigte des Vorfalls gibt, wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

