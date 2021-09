Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Vermisster 29-jähriger Benjamin Bachmann

Neunkirchen (ots)

Seit dem 23.09.2021 wird der 29-jährige Benjamin Bachmann vermisst. Dieser verließ an diesem Tag um die Mittagszeit eine Klinik in Neunkirchen Münchwies und kehrte bislang nicht wieder zurück. Da der Gesuchte unter Depressionen leidet, kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Der Vermisste ist ca. 173cm groß, 90kg schwer, von breiter Statur und hat kurze, blonde Haare. Zuletzt bekleidet war er mit einer blauen Nike Jogginghose mit den Buchstaben "BB" auf dem Hosenbein und einem schwarzen T-Shirt.

Hinweise zur Person an die Polizeiinspektion Neunkirchen.

