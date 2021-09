Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfallflucht in der Hirzbachstraße in 66557 Illingen

PI Neunkirchen (ots)

Am Samstag, den 18.09.2021, gegen 16:15 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Hirzbachstraße in 66557 Illingen. Hierbei befuhr der Unfallgeschädigte mit seinem Motorrad der Marke Scutum, Farbe Schwarz die Hirzbachstraße in Fahrtrichtung Urexweiler. Der unfallverursachende Pkw befuhr die Hirzbachstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung, als er unmittelbar vor dem geschädigten Motorradfahrer nach links in die Hirtenstraße einbog und somit dem Motorradfahrer die Vorfahrt nahm. Der Motorradfahrer leitete direkt eine Notbremsung ein, um eine Kollision mit dem Pkw zu vermeiden. Bei dieser Notbremsung kam er mit seinem Motorrad zu Fall und trug Schmerzen in seiner Schulter und seinem Bein aufgrund des Sturzes davon. Der Fahrer des unfallverursachenden Pkw und weitere Unfallzeugen hätten sich direkt zu dem Motorradfahrer begeben. Dieser gab vor Ort unter Schock stehend an, dass mit ihm alles in Ordnung sei. Im Anschluss hätten sich die Personen von der Unfallörtlichkeit entfernt.

Bei dem Motorradfahrer handelte es sich um einen 53 jährigen Mann aus Neunkirchen.

Bei dem unfallverursachenden Pkw soll es sich um einen dunklen Kombi gehandelt haben. Der Fahrer wäre so ca. 30 bis 40 Jahre alt. Näheres konnte der Motorradfahrer nicht angeben.

Mögliche Unfallzeugen und der mögliche Verursacher des Verkehrsunfalles mögen sich bitte mit den u.a. Kontaktdaten der PI Neunkirchen in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell