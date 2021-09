Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verfolgungsfahrt über 52 km von Neunkirchen bis nach Rehlingen

PI Neunkirchen (ots)

Am Montag, den 20.09.2021, in der Zeit zwischen 23:00 Uhr und 23:30 Uhr, ereignete sich eine Verfolgungsfahrt von Neunkirchen bis nach Rehlingen über eine Gesamtstrecke von 52 km.

Im Rahmen einer Streifenfahrt wurde durch Kräfte der PI Neunkirchen ein Pkw, der Marke Ford, Typ Focus, Farbe Silber in der Königstraße in Neunkirchen festgestellt. Der Pkw sollte im Anschluss einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Pkw wurde mittels Anhaltezeichen "STOPP-Polizei" aufgefordert anzuhalten. Diese Anhaltezeichen ignorierte der Fahrzeugführer und überholte auf der Westspange ein vor ihm fahrendes Fahrzeug und beschleunigte in Fahrtrichtung B 41. Eine Kennzeichenüberprüfung ergab, dass das WND-Kreiskennzeichen aktuell nicht zugelassen ist. Der Ford Focus wurde im Anschluss über folgende Wegstrecke konstant mit überhöhter Geschwindigkeit (bis zu 180 km/h) geführt:

- Start in der Königstraße in 66538 NK - Westspange in Richtung B 41 in 66538 Neunkirchen - L 125 in die Ortslage Friedrichsthal-Bildstock, über die sog. "Erkershöhe" in die Ortslage Merchweiler - BAB 8 in Fahrtrichtung Luxemburg bis AD Saarlouis (Mehrere Überholvorgänge mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer) - AS Dillingen durch den dortigen Baustellenbereich

Im Baustellenbereich endete die Verfolgungsfahrt, da der Ford Focus dort verunfallte. Hierbei kollidierte der Ford mit der dortigen Leitplanke. Nach dem Unfallgeschehen, bei welchem das flüchtende Fahrzeug total beschädigt wurde, flüchteten die drei Fahrzeuginsassen fußläufig in den Böschungsbereich und konnten dort unter Zuhilfenahme eines Diensthundes durch die Kräfte der PI Neunkirchen, leicht verletzt, gestellt werden. Während der Koordination der Führungs-und Lagezentrale gelang es noch während der Maßnahmen vor Ort Aufnahmen von einer Geschwindigkeitsmessanlage, welche im Verlauf der Fahrtstrecke aufgestellt war, zu erlangen. Hierdurch war eine zweifelsfreie Bestimmung des Fahrers möglich.

Bei dem Fahrer handelte es sich um einen polizeibekannten, 23 jährigen Mann aus Neunkirchen. Weiterhin im Fahrzeug waren als Insassen dessen 21 Jahre alter Bruder, ebenfalls aus Neunkirchen und ein 34 jährige männliche Person aus Kaiserslautern.

Nach Beendigung der Sachverhaltsaufnahme vor Ort, wurden die drei Personen zur Polizeiinspektion nach Saarlouis verbracht. Dort wurde bei dem Fahrer eine Blutprobe entnommen, da er zur Tatzeit unter alkoholischer Beeinflussung stand. Der Fahrer war zur Tatzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Kennzeichen wurden durch die Polizei sichergestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Fahrer die PI Saarlouis verlassen. Weitere polizeiliche Ermittlungen hinsichtlich der verübten Straftaten dauern noch an.

Der 23 jährige Mann bestellte sich nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ein Taxi zur PI Saarlouis um zurück nach Neunkirchen zu gelangen. In Neunkirchen entfernte er sich bei günstiger Gelegenheit ohne den hierfür notwendigen Fahrpreis zu entrichten. Auch hier wurde ein Strafverfahren gegen den 23 Jahre jungen Mann wegen durch die PI Neunkirchen eingeleitet.

Insgesamt waren Kräfte der PI Neunkirchen, der PI Saarlouis, der PI Sulzbach, der PI Burbach, der Hundestaffel und der Verkehrspolizeiinspektion in die Verfolgungsfahrt und die polizeilichen Maßnahmen involviert und gebunden.

Zeugenaufruf:

Aufgrund der Tatsache, dass der Pkw durch den Fahrer rücksichtslos auf der Verfolgungsstrecke geführt wurde, bittet die PI Neunkirchen um einen Zeugenaufruf hinsichtlich gefährdeter Verkehrsteilnehmer. Diese mögen sich bitte unter den u.a. Kontaktdaten der PI Neunkirchen melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell